إيموزار كندر.. اعتقال طالبة متلبسة ببيع مواضيع وأجوبة امتحانات الباكالوريا

2023-06-01 / 12:14
0
ع محياوي _ هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيموزار كندر التابعة لنفوذ إقليم صفرو، يوم أمس الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو طالبة موجزة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في مواضيع امتحانات البكالوريا التي انطلقت الأسبوع الجاري.

هذا ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيها تهم “الاتجار في مواضيع وأجوبة الامتحانات وتسهيل تداولها في إطار شبكات” وأحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار إخضاعها لجلسات الاستنطاق التفصيلي بالمنسوب إليها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: انخفاض المواد الأساسية دوليا سيؤثر على السوق الوطنية

بايتاس: انخفاض المواد الأساسية دوليا سيؤثر على السوق الوطنية

2023-06-01 / 14:37
Photo of سطات.. تخريب قنوات مائية يتسبب في أزمة عطش

سطات.. تخريب قنوات مائية يتسبب في أزمة عطش

2023-06-01 / 12:44
Photo of رسميا.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي

رسميا.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي

2023-06-01 / 11:45
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة

نشرة إنذارية: زخات مطرية قوية يومي الخميس والجمعة

2023-06-01 / 11:22
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-06-01 / 10:56
Photo of الرحالة المغربي عياد المفتحي يصل إلى القاهرة في رحلة عبر 3 قارات

الرحالة المغربي عياد المفتحي يصل إلى القاهرة في رحلة…

2023-06-01 / 10:43
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

2023-06-01 / 10:13
Photo of سلا.. إيقاف 3 أشخاص متورطين قي ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

سلا.. إيقاف 3 أشخاص متورطين قي ترويج أجهزة تستعمل…

2023-06-01 / 09:12
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-06-01 / 09:07
Photo of مراكش : إن.تحار فتاة كانت برفقة خليجي والامن يباشر تحقيق

مراكش : إن.تحار فتاة كانت برفقة خليجي والامن يباشر…

2023-05-31 / 23:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق