إيموزار كندر.. اعتقال طالبة متلبسة ببيع مواضيع وأجوبة امتحانات الباكالوريا

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيموزار كندر التابعة لنفوذ إقليم صفرو، يوم أمس الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو طالبة موجزة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في مواضيع امتحانات البكالوريا التي انطلقت الأسبوع الجاري.

هذا ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيها تهم “الاتجار في مواضيع وأجوبة الامتحانات وتسهيل تداولها في إطار شبكات” وأحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار إخضاعها لجلسات الاستنطاق التفصيلي بالمنسوب إليها

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