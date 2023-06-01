تازة..م..صرع طفلة بعد دهسها من طرف صاحب سيارة بوسط المدينة.

2023-06-01 / 00:20
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ع محياوي _ هبة بريس

لقيت طفلة مصرعها على الفور، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها للدهس من طرف سيارة يقودها شاب بشارع مولاي يوسف بالقرب من ساحة 20 غشت بوسط مدينة تازة حسب مصدر هبة بريس .
وتعود تفاصيل الواقعة، يضيف مصدرنا، أن السيارة من النوع الخفيف كانت مارة بشارع مولاي يوسف، حيث قام صاحبها بدهس الطفلة الصغيرة التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات في مشهد مروع يضيف مصدرنا.
وفور علمهم بالواقعة ، حلت على الفور مختلف المصالح الأمنية بما فيها السلطات المحلية للقيام بالمتعين و فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جثة الطفلة تم نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بتازة لعرضها على التشريح الطبي

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