ليبيا.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقت.ولا في ظروف غامضة

هبة بريس - وكالات

أفادت مصادر، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة محمد عبد الله السنوسي، نجل رئيس جهاز المخابرات في عهد العقيد الليبي معمر القذافي، بمدينة سبها جنوبي البلاد في ظروف غامضة.

وذكر نشطاء ليبيون أنه محمد، نجل عبدالله السنوسي أحد أبرز قيادات نظام القذافي، وجد “مقتولاً بالرصاص في سبها”.

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر، مهدداً بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

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