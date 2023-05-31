13 قت.يلا و2162 جريحا في حرب الطرق خلال أسبوع

2023-05-31 / 09:21
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هبة بريس

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2162 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم جروحهم بليغة، في 1606 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 مايو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و575 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و595 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و980 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و607 آلاف و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5342 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و595 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 271 مركبة.

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‫8 تعليقات

  2. مازال مبغيناش نكتاسبو تقافة النضام والاحترام والقانون مازال عايشين في العشوائية والفوضى..

  3. يجب احصاء حوادث النقل الخاص والعام وستجدون اغلب الحوادث اصحاب سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات…

  4. يعني أن مدونة السير فشلت في خفض حوادث السير ولكنها زادت من مداخيل الدولة أظن أن هذا هو الهدف منها..

  6. يجب تثبيت كاميرات في السياراة تكون مع اتصال لوزارة النقل حتى يسهل علينا معرفة من المخطئ..

  8. عدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين والسرعة المفرطة وتناول الكحول من أكثر اسباب حوادث السير..

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