توفير 1753 مركزا للامتحان وإصدار شواهد مؤمنة.. بنموسى يكشف مستجدات امتحانات البكالوريا

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تفاصيل و التدابير المتخذة لإنجاح امتحانات البكالوريا.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه تم توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الاكاديميات، بالإضافة الى أكثر من 800 موضوع بخصوص الدورتين في كل المسالك، من ضمنها مواضيع مكيفة وتهم 21 مسلكا خاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم اصدار شواهد بكالوريا مؤمنة ستوفر خدمات رقمية سيمكن استعمالها فيما بعد من خلال التوقيع الالكتروني على الشواهد من طرف مدراء الاكاديميات .

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