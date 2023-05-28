رئيس “الكنيست “الإسرائيلي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب بداية يونيو

هبة بريس - متابعة

ينتظر أن يقوم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى المغرب بداية شهر يونيو.

وتأتي زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي بعد مرور أسبوع على تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

هذا وينحدر أوحنا البالغ 47 سنة من أصل مغربي وشغل منصب وزير العدل سنة 2019، ثم صار وزيرا للأمن الداخلي في إسرائيل بين عامي 2020 و2021.

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