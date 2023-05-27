اعتراض عشرات المهاجرين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة

2023-05-27 / 18:41
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هبة بريس - متابعة

أعترضت الشرطة الاسبانية بسبتة المحتلة، عشرات المهاجرين غير النظاميين، صباح اليوم السبت، حاولوا التسلل إلى الثغر المحتل عبر المسالك البحرية.

وقالت الصحافة المحلية بسبتة المحتلة، ان نحو 30 شخصا ينحدرون من جنسيات مغربية وجزائرية وتونسية وسورية، حاولوا التسلل عبر المسالك البحرية ومن خلال تسلق السياج الفاصل بين سبتة المحتلة والفنيدق قيل أن تعترضهم الشرطة الاسبانية .

وقالت المصادر ذاتها إن المنطقة الشاطئية المعروفة بتراخال شهدت تسلل 18 شخصا ، حيث جرى تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم من طرف منظمة الصليب الاحمر .

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