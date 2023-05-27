رغم مطالبة البرهان بتغييره.. الأمم المتحدة تجدد ثقتها في مبعوثها إلى السودان

2023-05-27 / 15:59
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هبة بريس - وكالات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعمه لمبعوثه إلى السودان، معربًا عن “صدمته” برسالة من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دعا فيها إلى تبديله.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في بيان إن “الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها (الجمعة) من الفريق أول عبد الفتاح البرهان”، الذي يخوض حربًا منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل مع خصمه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وتابع دوغاريك: “الأمين العام فخور بالعمل الذي أنجزه فولكر بيرتيس، ويؤكد ثقته الكاملة في ممثله الخاص”.

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