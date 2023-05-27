بريطانيا.. ارتفاع تاريخي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

2023-05-27 / 12:05
1
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستوى تاريخي في البلاد بـ25%، وأشارت دراسة إلى أنه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لسجلت نموا بنسبة 17 بالمائة.

ونقلت الصحيفة ذلك عن نتائج دراسة أجرتها “مدرسة لندن للاقتصاد”، وبيّنت وفقا للمحلّلين ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية في بريطانيا بنسبة 46٪ مقارنة مع العام 2022.

وشدّد الخبراء أيضا على أن القيود البيروقراطية المرتبطة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تكلف مواطني بريطانيا 6.95 مليار جنيه إسترليني، أي ما مقداره 250 جنيها إسترلينيا لكل أسرة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من فبراير 2023، سجلت أسعار المنازل انخفاضا في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2022.

وكان هذا التراجع بمثابة رقم قياسي خلال السنوات الـ11 الماضية.

هذا ويعزو خبراء بنك Nationwide Building Society الانخفاض في تكلفة الإسكان إلى انخفاض طلب المستهلكين، والذي تأثر بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلق من ليبيا ..اختفاء قارب يقل 500 مهاجر في عرض المتوسط

انطلق من ليبيا ..اختفاء قارب يقل 500 مهاجر في…

2023-05-26 / 21:13
Photo of 65 مليون إصابة أسبوعيا.. مخاوف من موجة كورونا كاسحة في الصين

65 مليون إصابة أسبوعيا.. مخاوف من موجة كورونا كاسحة…

2023-05-26 / 19:54
Photo of بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها

بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها

2023-05-26 / 12:33
Photo of الصين تدعو إلى علاقات أقوى مع إفريقيا

الصين تدعو إلى علاقات أقوى مع إفريقيا

2023-05-26 / 10:35
Photo of مدير “غوغل”: هكذا سيقت.ل الذكاء الاصطناعي البشر

مدير “غوغل”: هكذا سيقت.ل الذكاء الاصطناعي البشر

2023-05-26 / 09:58
Photo of أمطار غزيرة تودي بحياة طفلين بالجزائر

أمطار غزيرة تودي بحياة طفلين بالجزائر

2023-05-25 / 21:29
Photo of اعتقال شخص اصطدمت سيارته ببوابات مقر الحكومة البريطانية

اعتقال شخص اصطدمت سيارته ببوابات مقر الحكومة البريطانية

2023-05-25 / 19:28
Photo of ألمانيا.. مسجد يتلقى رسالة تهديد

ألمانيا.. مسجد يتلقى رسالة تهديد

2023-05-25 / 17:07
Photo of فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022

فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022

2023-05-25 / 16:33
Photo of بموافقة الرئيس السيسي.. دبلوماسي مصري يتزوج مغربية

بموافقة الرئيس السيسي.. دبلوماسي مصري يتزوج مغربية

2023-05-25 / 14:20

تعليق واحد

  1. في فرنسا جل المواد تراجع ثمنها و اصبحت كالعام الماضي او اقل
    لماذا لا تذكرون فرنسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق