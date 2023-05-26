جــ..ــثة رجل تقود الى ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالحسيمة

2023-05-26 / 19:29
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هبة بريس - متابعة

عثر صباح امس الخميس بجرف حي سيدي عابد،ضواحي الحسيمة على جثة رجل وفق مصادر محلية .

وقالت المصادر ذاتها أن عملية تمشيطية في نفس المكان قادت المصالح الأمنية الى العثور على حوالي 14 رزمة من المخدرات، يبلغ مجموع وزنها اكثر من 500 كيلوغرام، والتي يُشتبه أنها كانت مخبأة للتهريب.

وقد جرى نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة قصد اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة، فيما تم فتح بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العام لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.

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