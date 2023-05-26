رئيس “الليغا” لـ”فينيسيوس”: تعلّم من رونالدو وميسي

2023-05-26 / 12:54
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هبة بريس - وكالات

طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والذي تعرض إلى إساءات عنصرية في مباراة فالنسيا في الجولة الماضية، بالتعلم من الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تعرضا إلى الكثير من الهتافات خلال مسيرتهما الطويلة في المسابقة.

وتعرض فينيسيوس إلى إساءات عنصرية من جماهير فالنسيا في المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد، وتضامن معه عالم كرة القدم بأكمله، بينما اعتبر اللاعب البرازيلي أن الدوري الإسباني بات “للعنصرين”.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية يوم الخميس: نعم هناك من يستهدف فينيسيوس جونيور بسبب جودته، لكن لنتذكر أ أكثر من تعرض إلى الإساءات كان رونالدو وميسي، والسبب لأنهما الأفضل.

وأتبع: اليوم يستهدفون فينيسيوس وخاصة في مباريات خارج الأرض لأنه أفضل لاعب في الدوري، ودائماً العظماء هم هدف للمتعصبين.

وختم: أرفض من يقول أن ذلك حدث بسبب استفزاز فينيسيوس للآخرين، وأذكر الناس مجدداً بما كان يحدث مع كريستيانو رونالدو وميسي.

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