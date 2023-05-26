درك الجديدة يحبط عملية هجرة سرية إلى القارة العجوز

2023-05-26 / 10:40
0
مصباح أحمد – الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، عملية هجرة سرية في عرض سواحل الجديدة.

وفي التفاصيل، فإن درك اشتوكة مدعوما بكومندو التدخل السريع، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أحبط، في حدود الساعة الثانية صباحا، على مستوى دوار “دبوزة”، بساحل بونعايم، عملية هجرة سرية، حجز على إثرها زورقين مطاطيين، ومحركين، و20 حاوية بنزين، من فئة 30 لتر.

هذا، وأسفر هذا التدخل الدركي، الذي تم بتوجيهات وتحت إشراف قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عن إيقاف الوسيط، فيما لاذ المهاجرون تحت جنح الظلام، بالفرار سباحة، وعبر شواطئ صخرية، وأراض خلاء، تكتسيها الأشجار والنباتات.
إلى ذلك، وضعت الضابطة القضائية الوسيط الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية جناية الاتجار بالبشر، جراء ضبطه متلبسا بتنظيم عملية الهجرة السرية، عبر المحيط الأطلسي، إلى إحدى دول القارة العجوز، بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك في أفق عرضه، فور انتهاء إجراءات البحث القضائي، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

2023-05-26 / 14:23
Photo of بطنجة وبرشيد.. الأمن يحجز أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

بطنجة وبرشيد.. الأمن يحجز أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

2023-05-26 / 12:36
Photo of البيضاء.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 11 الف قرص طبي مخدر

البيضاء.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 11 الف…

2023-05-26 / 11:51
Photo of سطات.. مهرجان تربوي لترسيخ الهوية المغربية “فيديو”

سطات.. مهرجان تربوي لترسيخ الهوية المغربية “فيديو”

2023-05-26 / 09:29
Photo of أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”

أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”

2023-05-26 / 09:18
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق

طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق

2023-05-26 / 09:03
Photo of اعتقال البرلماني ياسين الراضي بهذه التهم..!

اعتقال البرلماني ياسين الراضي بهذه التهم..!

2023-05-25 / 23:07
Photo of التهريب الدولي للمخدرات ..مافيا تتحرك بين جهات المغرب ك ” السرطان”

التهريب الدولي للمخدرات ..مافيا تتحرك بين جهات المغرب ك…

2023-05-25 / 23:02
Photo of سرقة أسلاك نحاسية تسقط اربعيني بخريبكة

سرقة أسلاك نحاسية تسقط اربعيني بخريبكة

2023-05-25 / 22:36
Photo of سيراليون ترحب بالدعم الدولي المتنامي لمخطط الحكم الذاتي

سيراليون ترحب بالدعم الدولي المتنامي لمخطط الحكم الذاتي

2023-05-25 / 21:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق