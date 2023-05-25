الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بطانطان

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان معا من العمر 21 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بداخل منزلين بمدينة طانطان، حيث تم توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة 14 مرشحا للهجرة غير النظامية تم ضبطهم بعين المكان.

وأوضح أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على عشر حاويات تضم 250 لتر من المحروقات، علاوة على سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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