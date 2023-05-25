ترويج أجهزة للغش في الامتحانات يجر شخصا للاعتقال بتاوريرت
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.
وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج أجهزة مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 97 جهازا إلكترونيا من نوع “VIP” و11 سماعة لاسلكية دقيقة، علاوة على مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بالأجهزة المذكورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه، حسب ذات المصدر، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
10 تعليقات
يجب منع كل أشكال الغش في الامتحان لإعطاء تكافئ الفرص ..
الغش حرام مصداقا اقوله ص :« من غشنا ليس منا» ..
على كل تلميذ الإعتماد على نفسه بدل الغش الذي لا يجني منه سوى المصاعب ..
شكرا للشرطة على اعتقال المتورطين..
علينا جميعا محاربة ظاهرة الغش المنتشرة في المجتمع ومنها ظاهرة الغش في الامتحانات والغش في المكيال والغش في المواد الغذائية ووو…
على الشرطة تعقب الغشاشين يوم الامتحان وإحالتهم على القضاء ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبح الغش والفساد في المجتمع منتشر بكثرة..
كل من ضبط يروج ادوات الغش يعرض نفسه ومن معه لأحكام زجرية ..
اللهم احفظ الاعين التي لا تنام والساهرة على أمن وسلامة المواطنين..
على القضاء أن يكون صارما في ظاهرة الغش ..