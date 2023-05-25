ترويج أجهزة للغش في الامتحانات يجر شخصا للاعتقال بتاوريرت

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج أجهزة مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 97 جهازا إلكترونيا من نوع “VIP” و11 سماعة لاسلكية دقيقة، علاوة على مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بالأجهزة المذكورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، حسب ذات المصدر، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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