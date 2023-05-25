ترويج أجهزة للغش في الامتحانات يجر شخصا للاعتقال بتاوريرت

2023-05-25 / 09:31
10
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج أجهزة مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 97 جهازا إلكترونيا من نوع “VIP” و11 سماعة لاسلكية دقيقة، علاوة على مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بالأجهزة المذكورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، حسب ذات المصدر، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بطانطان

الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بطانطان

2023-05-25 / 12:30
Photo of بداية من شتنبر.. تفاصيل تعميم اللغة الإنجليزية بالمؤسسات التعليمية المغربية

بداية من شتنبر.. تفاصيل تعميم اللغة الإنجليزية بالمؤسسات التعليمية…

2023-05-25 / 11:51
Photo of رسميا.. المغرب يعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي

رسميا.. المغرب يعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي

2023-05-25 / 11:29
Photo of من لندن.. بنعلي تؤكد التزام المغرب بالتعاون المناخي

من لندن.. بنعلي تؤكد التزام المغرب بالتعاون المناخي

2023-05-25 / 09:53
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-05-25 / 09:08
Photo of الدرك الملكي منخرط في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية

الدرك الملكي منخرط في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية

2023-05-24 / 23:22
Photo of مكالمات هاتفية مع ” بزناسة ” تجر 8 دركيين الى السجن

مكالمات هاتفية مع ” بزناسة ” تجر 8 دركيين…

2023-05-24 / 22:24
Photo of الاعتداء على شرطي بالعيون يخلف استياء لدى سكان المدينة

الاعتداء على شرطي بالعيون يخلف استياء لدى سكان المدينة

2023-05-24 / 21:45
Photo of التغطية الصحية.. توقيع اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب

التغطية الصحية.. توقيع اتفاقيتي شراكة مع مختبرات فايزر المغرب

2023-05-24 / 21:11
Photo of مرتيل..الأمن يحبط عملية سرقة وكالة لتحويل الأموال

مرتيل..الأمن يحبط عملية سرقة وكالة لتحويل الأموال

2023-05-24 / 20:27

‫10 تعليقات

  5. علينا جميعا محاربة ظاهرة الغش المنتشرة في المجتمع ومنها ظاهرة الغش في الامتحانات والغش في المكيال والغش في المواد الغذائية ووو…

  7. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبح الغش والفساد في المجتمع منتشر بكثرة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق