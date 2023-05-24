“العنصرية”ضد نجم ريال مدريد.. واشنطن تدخل على خطة الأزمة

هبة بريس _ رياضة

أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء، الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو كرة القدم في إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية ردا على هذه التصرفات المشينة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين “رأيت الهتافات الموجهة لفينيسيوس جونيور. من الواضح أنها كانت مروعة”.

وأضاف “أعرف أن السلطات الإسبانية، على ما أعتقد، اتخذت إجراءات ضدهم”.

وتابع “نحن ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم أينما حدثت، بما في ذلك في الرياضة، ونحيي أي جهود لاكتشافها ومحاربتها”.

وتعرض مهاجم ريال مدريد لإهانات عنصرية من جانب جماهير فالنسيا الأحد الماضي، مما أثار ردود فعل شاجبة من مختلف انحاء العالم.

وقال نادي فالنسيا إنه سيعاقب المشجعين المتسببين بالإهانات بمنعهم من دخول الملعب مدى الحياة. في حين ألقت السلطات المحلية القبض على ثلاثة شبان بسبب هذه الحادثة، وأربعة أشخاص في مدريد بسبب قيامهم بتعليق دمية بقميص فينيسيوس مشنوقة على أحد الجسور قبل أشهر عدّة قبيل مباراة الدربي بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

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