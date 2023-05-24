طنجة ..العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية

2023-05-24 / 19:30
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هبة بريس – مكتب طنجة

عثرت مساء اليوم الاربعاء ، على جثة سيدة مدفونة بأرض خلاء على مستوى الغابة الدبلوماسية بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عثر على السيدة بعد التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية بمدينة طنجة، حول ظروف اختفائها قبل أيام عقب النداء الذي أطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وقالت مصادر مطلعة أن زوج الضحية اعترف بتورطه في قتلها خلال التحقيق الذي أجرته عناصر الشرطة القضائية معه، حيث دل المحققين على مكان دفن الجثة.
[24/05 à 19:12] Boya3kobi: طنجة .العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية
اسماعيل

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