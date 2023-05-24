القضاء التونسي يفرج عن مدير إذاعة “موزاييك”

2023-05-24 / 18:11
0
هبة بريس _ وكالات

قرر القضاء التونسي الأربعاء الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار بعد توقيفه منذ شباط/فبراير بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، وفق ما أعلنت مؤسسته ونقابة الصحافيين

ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار، مدير الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف يورو).

وكان بوطار أوقف في 13 شباط/فبراير في إطار حملة توقيفات طالت معارضين وشخصيات بارزة، على خلفية اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

ووصف الرئيس قيس سعيد الموقوفين بأنهم “إرهابيون”، واتّهمهم بالتآمر “لضرب أمن الدولة” والتلاعب بأسعار السلع الأساسية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مق__تل إسرائيلي طعنا في دبي و تحقيق في الحادث

مق__تل إسرائيلي طعنا في دبي و تحقيق في الحادث

2023-05-24 / 19:19
Photo of كندا والسعودية تتفقان على إنهاء “خلاف 2018”

كندا والسعودية تتفقان على إنهاء “خلاف 2018”

2023-05-24 / 19:09
Photo of الجزائر.. الشرطة تعتقل المعارض كريم طابو

الجزائر.. الشرطة تعتقل المعارض كريم طابو

2023-05-24 / 17:14
Photo of عائلة الغنوشي تقاضي قيس سعيد أمام المحكمة الإفريقية

عائلة الغنوشي تقاضي قيس سعيد أمام المحكمة الإفريقية

2023-05-24 / 15:41
Photo of فرنسا تتقدم “ببطء لكن بشكل بئيس” نحو إعادة محاكم التفتيش

فرنسا تتقدم “ببطء لكن بشكل بئيس” نحو إعادة محاكم…

2023-05-23 / 18:40
Photo of البرازيل تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف 5 إصابات بأنفلونزا الطيور

البرازيل تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف 5 إصابات…

2023-05-23 / 15:44
Photo of محامي راشد الغنوشي: “فيديو مفبرك” هو سبب إيقاف موكلي

محامي راشد الغنوشي: “فيديو مفبرك” هو سبب إيقاف موكلي

2023-05-23 / 15:06
Photo of إسبانيا.. اعتقال 4 أشخاص علّقوا “دمية بقميص فينيسيوس”

إسبانيا.. اعتقال 4 أشخاص علّقوا “دمية بقميص فينيسيوس”

2023-05-23 / 10:13
Photo of دراسة بريطانية: مادة الرياضيات تسبب الإحباط والضغط النفسي

دراسة بريطانية: مادة الرياضيات تسبب الإحباط والضغط النفسي

2023-05-23 / 09:46
Photo of وزيرة الداخلية البريطانية في مأزق بسبب قيادة متهورة ومعاملة تفضيلية

وزيرة الداخلية البريطانية في مأزق بسبب قيادة متهورة ومعاملة…

2023-05-22 / 22:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق