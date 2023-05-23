العشابي يخطف جائزة الفنان الأكثر شعبية بتظاهرة سفراء الفن

نجلاء مزيان: هبة بريس

حضي الفنان الساخر مراد العشابي باستقبال كبير في الحفل الفني الذي حضره نجوم الثقافة والفن بالمغرب، والذي نظمته سفراء الفن والثقافة في نسختها الرابعة.

وخطف العشابي الأنظار بعد تتويجه بلقب نجم رمضان المنصرم، فضلا عن حصده عدة جوائز أبرزها جائزة المنشط الأكثر جماهيرية لسنة 2023، وجائزة أحسن برنامج ترفيهي، عن البرنامج الترفيهي “فاصل ونواصل” الذي كان يبث على قناة “ إم بي سي 5” طيلة الشهر الفضيل،

وجدير بالذكر أن “فاصل ونواصل” حضي بنسب مشاهدات عالية، كما تصدر “الطوندونس” المغربي في معظم حلقاته، و هو من إخراج داني يوسف.

ويقوم العشابي في برنامجه بمشاركة الفنانة فاتي جمالي بإيهام الضيف أنه في برنامج “طولك شو” حقيقي إلا أن الضيف يجد نفسه أمام اسئلة مستفزة وأحداث مدروسة وجمهور أكثر استفزازا من أجل الإيقاع به في الفخ المنصوب له، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حولو مقاطع البرنامج الى فيديوهات ساخرة يتبادلونها فيما بينهم.

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