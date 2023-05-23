العشابي يخطف جائزة الفنان الأكثر شعبية بتظاهرة سفراء الفن

2023-05-23 / 20:04
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

حضي الفنان الساخر مراد العشابي باستقبال كبير في الحفل الفني الذي حضره نجوم الثقافة والفن بالمغرب، والذي نظمته سفراء الفن والثقافة في نسختها الرابعة.

وخطف العشابي الأنظار بعد تتويجه بلقب نجم رمضان المنصرم، فضلا عن حصده عدة جوائز أبرزها جائزة المنشط الأكثر جماهيرية لسنة 2023، وجائزة أحسن برنامج ترفيهي، عن البرنامج الترفيهي “فاصل ونواصل” الذي كان يبث على قناة “ إم بي سي 5” طيلة الشهر الفضيل،

وجدير بالذكر أن “فاصل ونواصل” حضي بنسب مشاهدات عالية، كما تصدر “الطوندونس” المغربي في معظم حلقاته، و هو من إخراج داني يوسف.

ويقوم العشابي في برنامجه بمشاركة الفنانة فاتي جمالي بإيهام الضيف أنه في برنامج “طولك شو” حقيقي إلا أن الضيف يجد نفسه أمام اسئلة مستفزة وأحداث مدروسة وجمهور أكثر استفزازا من أجل الإيقاع به في الفخ المنصوب له، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حولو مقاطع البرنامج الى فيديوهات ساخرة يتبادلونها فيما بينهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عائلة “أم كلثوم” ترفض إقحام إسمها في تجربة الذكاء الاصطناعي و تهدد بالقضاء

عائلة “أم كلثوم” ترفض إقحام إسمها في تجربة الذكاء…

2023-05-23 / 17:54
Photo of الستاتية تطرح جديدها الفني بعنوان ” mon autre moi”

الستاتية تطرح جديدها الفني بعنوان ” mon autre moi”

2023-05-23 / 17:32
Photo of من جديد.. هبة عبوك تثير الجدل بظهورها رفقة ممثل فرنسي

من جديد.. هبة عبوك تثير الجدل بظهورها رفقة ممثل…

2023-05-23 / 16:48
Photo of شيرين عبد الوهاب: أنا الوحيدة التي تستحق لقب “صوت مصر”

شيرين عبد الوهاب: أنا الوحيدة التي تستحق لقب “صوت…

2023-05-23 / 14:06
Photo of مجلس وزاري إفريقي برئاسة بنسعيد بمناسبة اختتام “الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية”

مجلس وزاري إفريقي برئاسة بنسعيد بمناسبة اختتام “الرباط عاصمة…

2023-05-22 / 18:14
Photo of بعد سنوات على وفاتها..فتح مدفن ملكة جمال بلبنان يثير الجدل

بعد سنوات على وفاتها..فتح مدفن ملكة جمال بلبنان يثير…

2023-05-22 / 17:53
Photo of شبح الاكتئاب أودى بحياة فنانين و يهدد حياة آخرين

شبح الاكتئاب أودى بحياة فنانين و يهدد حياة آخرين

2023-05-22 / 14:21
Photo of الدار البیضاء.. اعادۃ ترمیم الكنیسة الاسبانیۃ وانتقادات لاستغلال فضائھا ربحیا

الدار البیضاء.. اعادۃ ترمیم الكنیسة الاسبانیۃ وانتقادات لاستغلال فضائھا…

2023-05-22 / 13:32
Photo of ريم فكري تطرح جديدها الغنائي “يا سيدي بابا”

ريم فكري تطرح جديدها الغنائي “يا سيدي بابا”

2023-05-22 / 12:51
Photo of بيكيه يقاضي شاكيرا بسبب طفليهما

بيكيه يقاضي شاكيرا بسبب طفليهما

2023-05-22 / 11:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق