إقصاء ممرض من البعثة الصحية للحج يخرج نقابة للاحتجاج بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات، بما وصفه بالإقصاء المفاجئ والغير مبرر للممرض م.ع من لائحة أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج لهذا العام، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم جواب رسمي حول هذه الواقعة الغريبة والمستجدة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

واعتبر المكتب النقابي من خلال بيان له ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، أن المشاركة في البعثة الصحية هو حق كل نساء ورجال الصحة وأن أداء هذا الواجب المهني يجب أن يخضع حصرا لشروط ومعايير مهنية مرتبطة أساسا بالوظائف والمهام الموكلة لأعضاء البعثة الصحية، وبعيدة كل البعد عن أي تصنيفات واعتبارات أخرى.

هذا وقد قرر المكتب النقابي المذكور، خوض وقفة احتجاجية إنذارية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة بالإقليم وذلك يوم الأربعاء 24 ماي على الساعة 1130 بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات، ردا على ما اعتبرها تملص مختلف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تقديم جواب واضح وصريح حول مسببات إسقاط اسم الممرض المعني من اللائحة النهائية التي تم حصرها والمصادقة عليها بالإجماع خلال اجتماع اللجنة الجهوية لانتقاء أعضاء البعثة الصحية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2023.

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