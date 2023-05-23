خالد ايت الطالب

إقصاء ممرض من البعثة الصحية للحج يخرج نقابة للاحتجاج بسطات

2023-05-23 / 14:21
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات، بما وصفه بالإقصاء المفاجئ والغير مبرر للممرض م.ع من لائحة أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج لهذا العام، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم جواب رسمي حول هذه الواقعة الغريبة والمستجدة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

واعتبر المكتب النقابي من خلال بيان له ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، أن المشاركة في البعثة الصحية هو حق كل نساء ورجال الصحة وأن أداء هذا الواجب المهني يجب أن يخضع حصرا لشروط ومعايير مهنية مرتبطة أساسا بالوظائف والمهام الموكلة لأعضاء البعثة الصحية، وبعيدة كل البعد عن أي تصنيفات واعتبارات أخرى.

هذا وقد قرر المكتب النقابي المذكور، خوض وقفة احتجاجية إنذارية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة بالإقليم وذلك يوم الأربعاء 24 ماي على الساعة 1130 بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات، ردا على ما اعتبرها تملص مختلف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تقديم جواب واضح وصريح حول مسببات إسقاط اسم الممرض المعني من اللائحة النهائية التي تم حصرها والمصادقة عليها بالإجماع خلال اجتماع اللجنة الجهوية لانتقاء أعضاء البعثة الصحية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختتام أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس بحضور الوالي زنيبر وعمال الجهة

اختتام أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس بحضور الوالي…

2023-05-23 / 15:14
Photo of بايبانو بشرى تتمكن من تسلق رابع أعلى قمة في العالم

بايبانو بشرى تتمكن من تسلق رابع أعلى قمة في…

2023-05-23 / 14:51
Photo of الموسم الدراسي 2024/2023 : تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة” بالتعليم الابتدائي العمومي

الموسم الدراسي 2024/2023 : تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة”…

2023-05-23 / 13:58
Photo of تنصيب عزيز قيشوح أمينا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

تنصيب عزيز قيشوح أمينا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين…

2023-05-23 / 13:40
Photo of روبورتاج تلفزي حول الراحة ” البيولوجية للاخطبوط ” يثير غضب مهنيي الصيد

روبورتاج تلفزي حول الراحة ” البيولوجية للاخطبوط ” يثير…

2023-05-23 / 13:35
Photo of “دولارات الأدسنس” تصيب أصحاب القنوات ب”السعار” وتهدد قيم الأسرة المغربية

“دولارات الأدسنس” تصيب أصحاب القنوات ب”السعار” وتهدد قيم الأسرة…

2023-05-23 / 13:10
Photo of الصديقي يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

الصديقي يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

2023-05-23 / 12:12
Photo of بنموسى يترأس اجتماعا لتدارس التقويم وامتحانات البكالوريا

بنموسى يترأس اجتماعا لتدارس التقويم وامتحانات البكالوريا

2023-05-23 / 10:38
Photo of تلميذة مغربية تحقق ثاني أعلى معدل عالمي في اختبار أمريكي

تلميذة مغربية تحقق ثاني أعلى معدل عالمي في اختبار…

2023-05-23 / 09:25
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-23 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق