الصديقي يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

هبة بريس

شكلت الشراكة بين المغرب والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (فيدا)، محور المباحثات التي جمعت، أمس الإثنين، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس الصندوق، ألفارو لاريو.

فعلى هامش حفل تسليم شهادات الاعتراف الرسمي بـ 24 نظاما للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (سيبام)، بما في ذلك نظامان مغربيان، ناقش الوزير ورئيس الصندوق الأممي، أيضا، التعاون جنوب-جنوب، لاسيما في إطار المشاريع التي يمولها الصندوق.

كما شملت هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، عدة مواضيع ترتبط بالنظم والسيادة الغذائية.

وبحسب الموقع الرسمي للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، تشمل أنشطة (فيدا) الرئيسية في المغرب، تحفيز مشاركة المجتمعات القروية في عملية التنمية، وتعزيز الولوج، لاسيما النساء والشباب، إلى خدمات مالية مستدامة ومناسبة، لاسيما إلى التمويلات الصغرى المناسبة لاحتياجاتهم.

وتسعى المؤسسة، أيضا، إلى إقامة شراكات أوسع مع جمعيات التنمية المحلية، وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية، والتجمعات النسائية وتعاونيات التمويل الأصغر.

كما كان السيد صديقي، قد تباحث مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو.

وإلى جانب تقديم شهادات “سيبام” وتنظيم جلسة تعرض خصائص وأهمية مختلف أنظمة التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، سيوفر اللقاء الأممي الذي يستمر يومين، أيضا، فرصة لتذوق الأطعمة والمنتجات من المواقع، والاستمتاع بمشاهد افتراضية تقرب من معنى الحياة في هذه المجتمعات حول العالم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0