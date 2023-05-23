محمد صديقي

الصديقي يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

2023-05-23 / 12:12
0
هبة بريس

شكلت الشراكة بين المغرب والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (فيدا)، محور المباحثات التي جمعت، أمس الإثنين، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس الصندوق، ألفارو لاريو.

فعلى هامش حفل تسليم شهادات الاعتراف الرسمي بـ 24 نظاما للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (سيبام)، بما في ذلك نظامان مغربيان، ناقش الوزير ورئيس الصندوق الأممي، أيضا، التعاون جنوب-جنوب، لاسيما في إطار المشاريع التي يمولها الصندوق.

كما شملت هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، عدة مواضيع ترتبط بالنظم والسيادة الغذائية.

وبحسب الموقع الرسمي للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، تشمل أنشطة (فيدا) الرئيسية في المغرب، تحفيز مشاركة المجتمعات القروية في عملية التنمية، وتعزيز الولوج، لاسيما النساء والشباب، إلى خدمات مالية مستدامة ومناسبة، لاسيما إلى التمويلات الصغرى المناسبة لاحتياجاتهم.

وتسعى المؤسسة، أيضا، إلى إقامة شراكات أوسع مع جمعيات التنمية المحلية، وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية، والتجمعات النسائية وتعاونيات التمويل الأصغر.

كما كان السيد صديقي، قد تباحث مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو.

وإلى جانب تقديم شهادات “سيبام” وتنظيم جلسة تعرض خصائص وأهمية مختلف أنظمة التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، سيوفر اللقاء الأممي الذي يستمر يومين، أيضا، فرصة لتذوق الأطعمة والمنتجات من المواقع، والاستمتاع بمشاهد افتراضية تقرب من معنى الحياة في هذه المجتمعات حول العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يترأس اجتماعا لتدارس التقويم وامتحانات البكالوريا

بنموسى يترأس اجتماعا لتدارس التقويم وامتحانات البكالوريا

2023-05-23 / 10:38
Photo of تلميذة مغربية تحقق ثاني أعلى معدل عالمي في اختبار أمريكي

تلميذة مغربية تحقق ثاني أعلى معدل عالمي في اختبار…

2023-05-23 / 09:25
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-23 / 09:09
Photo of بنعلي تؤكد إلحاحية وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي

بنعلي تؤكد إلحاحية وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي

2023-05-22 / 23:44
Photo of ميناء طنجة الدولي رابع عالميا ضمن 348 ميناء من حيت نجاعة الاداء

ميناء طنجة الدولي رابع عالميا ضمن 348 ميناء من…

2023-05-22 / 23:26
Photo of المنتخب المغربي لـ “فيفا الإلكترونية” في المونديال للمرة الثانية تواليا

المنتخب المغربي لـ “فيفا الإلكترونية” في المونديال للمرة الثانية…

2023-05-22 / 23:24
Photo of تارودانت : “مصير” مشروع قنطرة على واد سوس يصل البرلمان

تارودانت : “مصير” مشروع قنطرة على واد سوس يصل…

2023-05-22 / 22:31
Photo of الأنظمة والسيادة الغذائية محور مباحثات وزير الفلاحة ومدير الفاو

الأنظمة والسيادة الغذائية محور مباحثات وزير الفلاحة ومدير الفاو

2023-05-22 / 22:20
Photo of إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

2023-05-22 / 18:50
Photo of بنعلي: 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء في

بنعلي: 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء في

2023-05-22 / 18:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق