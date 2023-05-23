الناظور .. إنخفاض في الكميات المفرغة من منتجات أسماك الصيد الساحلي

هبة بريس - وجدة

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة %12، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ 1.575 طنا، مقابل 1.790 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات ارتفعت بنسبة %8، عند متم أبريل 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ أزيد من 58,5 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بهذا الميناء، ارتفعت بنسبة %1 خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت 401 طنا، بقيمة تقدر بـ 3550 مليون درهم، مقابل 3307 مليون درهم / 369 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (زائد %7).

وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء الناظور، عند متم أبريل الجاري، تراجعا بنسبة %26 إلى 324 طنا، أي بقيمة 7,290 مليون درهم، مقابل 7,460 مليون درهم / 439 طنا خلال الفترة ذاتها من 2022 (ناقص %2).

وفي ما يتعلق بالرخويات، سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 30 في المائة لتبلغ 716 طنا (41.293 مليون درهم / زائد %14)، بينما ارتفعت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة %18، لتصل إلى 134 طنا (6.384 مليون درهم / ناقص %8 ).

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 290.940 طنا، بانخفاض بلغ 6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 (310.363 طنا).

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة أزيد من 3,6 مليار درهم، مقابل 3,480 مليار درهم، أي بزيادة بلغت %1 مقارنة بالسنة السابقة

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