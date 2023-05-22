مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والسعودية بشأن “رحلات حج مباشرة”

هبة بريس _ متابعة

دخلت إسرائيل في مفاوضات “متقدمة” مع السعودية بوساطة أميركية لتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة الشهر المقبل، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الاثنين، عن وسائل إعلام ناطقة باللغة العبرية.

وستكون الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والسعودية مخصصة للمسلمين فقط لأداء فريضة الحج بمكة التي تبعد عن جد 70 كيلومترا.

ونقل موقع “واي نت” عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، قوله إن المحادثات مستمرة وأن الاتفاق المحتمل قد يتم في غضون شهر واحد.

وكانت صحيفة “معاريف” اليومية ذكرت أن هناك “انفراجا ممكنا” في المحادثات بين الطرفين، الجمعة، للمرة الأولى.

والأحد، نقلت عدة منافذ إخبارية عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع – لم تكشف عن هويته – اعتقاده بوجود فرصة بنسبة 60 بالمئة للإعلان عن هذه الرحلات الشهر المقبل.

ويصادف موعد فريضة الحج هذا العام الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل.

وتسمح السعودية للحجاج المسلمين من إسرائيل بدخول المملكة شريطة أن يصلوا عبر دولة ثالثة، مما يزيد من تكلفة الرحلة التي تعتبر باهظة بالفعل.

وبحسب “معاريف”، شرع 2700 إسرائيلي في أداء فريضة الحج العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 4500 شخص في هذا العام.

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