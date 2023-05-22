الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”
هبة بريس - الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لجوء شركة لاسامير إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وذكرت بنعلي، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن ملف لاسامير معقد بشكل غير مسبوق وذلك نتيجة لتراكم المشاكل والديون بين الدولة المغربية والمستثمر لازيد من 20 سنة.
وأضافت الوزيرة أن الملف يسائل جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية للعمل معا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة.
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3 تعليقات
ملف لاسامير هو الملف الذي إريد له أن لا يكون له حل لعلمنا المسبق من له أو لهم المصلحة في بقائه مغلقا إلى الأبد
ولماذا تعقد الملف وتراكمت الديون لعشرين سنة…لم نسمع بمحاسبة المسؤولين عن هذا….. إبن هم ,?
ليس هناك أي تعقيد ان أرادت الدولة ذلك. تق لون التعقيد فقط من أجل تركه كما عليه لغابظية في نفس يعقوب يعرفها الجميع وتحذث عنها الجميع. وسبق ان تكلمت عنها انت بزلة لسان وتراجعت. السلان