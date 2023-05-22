حيار: “الدولة ستتكفل بالكراء للأطفال فوق 18 سنة المتخلى عنهم”

2023-05-22 / 16:13
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تعمل على عدد من الإجراءات لفائدة الأطفال المتخلى عنهم نزلاء الخيريات بعد بلوغهم سن 18 سنة.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “اشتغلنا رفقة عدد من التجارب النموذجية على الحاضنات الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية باش الأطفال اللي مقراوش يتابعو التكوين أو التأهيل المهني لضمان حصولهم على عمل فوق 18 سنة”.

وأضافت حيار أن الوزارة تشتغل أيضا على إطار الأسر المستقبلة لضمان وسط أسري للأطفال بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ما يسمى ب”الكراء الاجتماعي” والذي ستتكلف به الدولة أو المجالس المحلية وسيستفيد منه هذا الطفل لمدة سنتين أو 3 سنوات وستتم مواكبته إلى حين بلوغه سن معين وحصوله على عمل قار.

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تعليق واحد

  1. فوق 18 و مازال اطفال؟؟؟
    كان الأفضل تأطيرهم، حتى يكملوا الدراسة (من أراد أن يكمل فتوفروا له منحة و سكن جامعي) و يتعلموا حرفة (صنعة عن طريق تكوين المهني) و بعد دلك إدماجهم في قطاع الشغل الحر أو الخاص.

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