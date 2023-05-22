الدار البیضاء.. اعادۃ ترمیم الكنیسة الاسبانیۃ وانتقادات لاستغلال فضائھا ربحیا

2023-05-22 / 13:32
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هبة بريس - البيضاء

قال مصدر مطلع من داخل المحافظۃ الجهویۃ للثقافۃ والتراث بجهۃ الدار البیضاء سطات, ان الاصلاحات واعادۃ ترمیم الكنیسۃ الاسبانیۃ في المدینۃ العتیقۃ للدار البیضاء, التي باتت تسمی بدار الثقافۃ قبل تسع سنوات من تدشینها من طرف الملك محمد السادس سنۃ 2014, ستنطلق بدایۃ شهر یونیو 2023, بعد اغلاقها منذ موسم 2020/2021.

المصدر نفسه, أوضح أن سبب اغلاق الكنیسۃ,كان نتیجۃ اكتشاف ثقوب في سقف البنایۃ وتلف بعض أطراف الخشب العلوي, الأمر الذي جعل میاه الأمطار تغمر قاعۃ الكنیسۃ, وتتسبب في تلف بعض أعمدۃ البنایۃ بشكل جزٸي.

كما أضاف, أن موضوع الاصلاح قاٸم منذ اغلاقها, وأن المدیریۃ الجهویۃ للثقافۃ والتراث تعاقدت مع مكتب للدراسات منذ منتصف سنۃ2021, حیث حددت علی اثر الدراسۃ المشاكل التي يجب معالجتها.

الی ذلك, تعرضت الجمعیۃ التي منحت استغلال فضاء دار الثقافۃ, طیلۃ ثلاث سنوات مضت, انتقادات شدیدۃ, حیث تستغل الفضاء كمقهی للربح عوض تنشیطه ثقافیا حسب المنتقدین داٸما, وهو الأمر الذي بات یخلق حرجا للوزارۃ الوصیۃ.

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