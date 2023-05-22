وزارة بنموسى تطلق إحصاء ماي لتدقيق المعطيات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى انجاز كافة العمليات المرتبطة بإحصاء شهر ماي مع تدقيق المعطيات المتعلقة بالتلاميذ وكذا بالأطر التربوية والإدارية برسم الموسم الدراسي 2022/2023، اعتبارا لدوره الأساسي في إعطاء صورة حقيقية وتشخيص دقيق لواقع ووضعية المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، تفاعلت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، مع مضمون المراسلة المعنية، مؤكدة أن الاحصاء المتعلق بشهر ماي يروم قياس مؤشر الهدر المدرسي” بالنظام التعليمي المسجل خلال الموسم الدراسي الحالي وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 18 ماي 2023 إلى يوم 26 منه.

ودعت المذكرة الاقليمية، كافة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، اعطاء الأهمية اللازمة لتحيين وتدقيق المعطيات المرتبطة بتمدرس تلميذات وتلاميذ منظومة مسار، وبالتركيز أساسا على تدقيق وتحيين الخانة المرتبطة بوضعية التلاميذ عن طريق المكون “بطاقة التلميذ “، وذلك قبل 26 ماي 2023، علما بأنه ستتم عملية تصدير المعطيات من منظومة مسار إلى منظومة الإحصاء ESISE في اليوم المرجعي الذي تم تحديده في 26 ماي 2023.

وأضافت المذكرة، أنه ولتيسير هذه العملية، فقد أعدت المصالح المختصة ورقة تأطيرية لعمليات الإحصاء المدرسي السنوي 2022-2023 ، والتي يمكن تحميلها من موقع الإحصاء عبر الرابط التالي http://sise.men.gov.ma/esis

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