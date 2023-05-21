الحزب الحاكم في موريتانيا يكتسح الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية

2023-05-21 / 21:08
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هبة بريس ـ وكالات

حقق الحزب الحاكم في الجارة الجنوبية موريتانيا فوزا كاسحا في الدور الأول للاستحقاقات الانتخابية التي جرت مؤخرا.

و تمكن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا من تحقيق فوز مريح في الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت في الثالث عشر من ماي الجاري.

وأظهرت نتائج الدور الأول للانتخابات المنشورة على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حصول حزب الإنصاف “الحاكم” على ثمانين مقعدا في البرلمان، أي نسبة 45,4%.

وحصلت أحزاب منضوية في الأغلبية على ستة وثلاثين مقعدا، أي نسبة 20,4%، ونالت أحزاب المعارضة أربعة وعشرين مقعدا، أي 13,6%، ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 176 في المجموع.

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