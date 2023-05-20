الشطبي: “المنتدى الجهوي للمنتخبين محطة هامة لإنجاح مهمة منتخبي جهة بني ملال-خنيفرة”

هبة بريس ـ الرباط

أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، على أن المنتدى الجهوي للمنتخبين، يعد محطة هامة ستساهم في تمكين منتخبي جهة بني ملال خنيفرة، من الأدوات الكفيلة بأداء مهمتهم على الوجه الأكمل، موضحا أن مسار التنمية الذي أطلقه حزب “الأحرار” يمثل عرضا سياسيا جديدا، ينسجم مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب.

وأبرز الشطبي، من مدينة بني ملال اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن الفوز بمقعد بني ملال خلال الانتخابات التشريعية الجزئية، “شكل إجهاضا لحملات المعارضة المغرضة، ومحاولة البعض شيطنة الأغلبية ورموزها”.

و نوه ذات المتحدث بالأداء الحكومي منذ سنة ونصف، مذكرا بقيام الحكومة بعمل جبار بنفس هادئ ورصين لتشجيع مختلف القطاعات، وإقدامها على قرارات شجاعة، همت دعم النقل والسياحة والاستثمار ومأسسة الحوار الاجتماعي وغيرها.

و أعرب الشطبي، عن فخره بالاكتساح الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، مشددا على أن هذه النتيجة جاءت بفضل التعبئة القوية لمناضلي الحزب وكافة تنظيماته.

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