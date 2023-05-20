كان الفتيان .. جائزة الروح الرياضية للمنتخب المغربي
هبة بريس _ رياضة
توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة، بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، الجمعة 19 ماي 2023، على هامش اختتام بطولة كأس إفريقيا للفتيان، التي نظمت في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين الـ29 أبريل و19 ماي 2023.
و أبان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، من لاعبين وطاقم تقني وإداريين أيضا، عن روح رياضية عالية واحترافية في التعامل مع كل ما يتعلق بمشاركة النخبة الوطنية في هذه التظاهرة الإفريقية التي انتهت بتتويج المنتخب السينغالي.
وكان المنتخب الوطني المغربي احتل الرتبة الثانية في هذه البطولة القارية، لأول مرة في تاريخه، كما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، وحقق العديد من المكاسب الرياضية التي من شأنها أن تفيد كرة القدم الوطنية في المستقبل القريب
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الحمدلله على انه وصل الى النهائيات وحقق إنجاز هام جدا للنهوض بكرة القدم المغربية.
كان الفريق المنتخب الأشبال الأسود الأطلس في المستوى ولكن الحظ لم يساعده للحصول على لقب كأس إفريقيا ..
لاننكر المجهودات المبذولة من طرف المنتخب الأشبال الأسود الأطلس لمواكبة والحصول على كأس إفريقيا ولكن للاسف الشديد لم يتحقق حلمهم..
رتبة تشرف حصل عليها منتخب الأشبال الأسود الأطلس ونفتخر بها وشكراً على مجهوداتهم المبذولة .
في الأمس لعب المنتخب الوطني المغربي للاشبال الأطلس ضد نظيره المنتخب السينغال حيث انهزم امامه ولكن كان في المستوى المطلوب و للاسف الشديد الحظ لم يساعده للحصول على لقب كأس إفريقيا ولكن رغم ذلك رتبة مشرفة.
رغم انهزامه أمام فريق السينغال المهم انه حصل على الرتبة الثانية رفعت من قيمة كرة القدم المغربية.
إذا استمر هذآ الفريق المنتخب الوطني المغربي للاشبال الأطلس بهذه الطريقة في لعبه سيكون فريق ممتاز جدا مستقبلا ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل فريق ممتاز جدا
فريق يستحق التقدير والاحترام فتحية لهذا الفريق المنتخب الوطني المغربي الأشبال الأسود الأطلس. .
الحمدلله على هذه النتيجة التي وصل اليها المنتخب الوطني المغربي للاشبال الأطلس فالف مبروك لكل أبطال هذآ الفريق.
نحن بكل افتخار نفتخر بهذا الفريق المنتخب الوطني المغربي للاشبال الذي حقق رتبة تشرف المغرب ، وفرحتنا هي انه رفع راية المغرب بالجزائر وهذا يكفينا فخرا.