الكاف تختار سعيد شيبا افضل مدرب في كأس افريقيا

هبة بريس _ رياضة

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة افضل مدرب في نهائيات كأس افريقيا للامم التي اختتمت اطوارها مساء يومه الجمعة 19 ماي 2023 بالجزائر.

وأعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عن تتويج سعيد شيبا عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سعيد شيبا قد قاد المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة لاحتلال الرتبة الثانية في هذه المنافسات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

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