محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا لم تعد تأبه لتصريحات زعيم البوليساريو التصعيدية

2023-05-18 / 21:38
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

‏ييدو أن جبهة البوليساريو الانفصالية قد فقدت البوصلة، بعدما عادت مجددا عاى لسان زعيمها “ابراهيم غالي” لاستعمال لغة “الوعيد والتهديد” ، وحمل السلاح ضد الأراضي المغربية .

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية، تصريحات جديدة لابراهيم غالي زعيم المرتزقة ، هاجم فيها اسبانيا وموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة باعتبار الحكم الذاتي حلا واقعيا وذو مصداقية ، مهددا في الوقت ذاته باستمرار ما أسماه “حمل السلاح” .

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، اعتير في تصريح ل”هبة بريس ” ، أن تصريحات ابراهيم غالي الأخيرة ليست سوى مناورة جديدة جاءت في سياق دولي وجهوي خاص جدا يتميز أساسا بالإخفاقات الدبلوماسية التي عانت منها الجبهة وحاضنتها الجزائر في المدة الأخيرة.

وأضاف محمد سالم في التصريح ذاته، قائلا أن قوى دولية من بينها اسبانيا لم تعد تهتم لهاته التصريحات التصعيدية، التي لا يمكن أن تكون إلا مجرد زوبعة في فنجان،

واسترسل المتحدث قائلا في التصريح ذاته، أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من طرف القوى المؤثرة في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وفتح قنصليات عدد من الدول بمدينتي الداخلة والعيون، علامة على فشل مخطط خصوم المغرب وعلامة أيضا على الضعف وخيبة الأمل، وكذلك العجز السياسي والعسكري للجبهة الانفصالية التي خرج زعيمها مهددا .

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