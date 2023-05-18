شركات إسرائيلية في اختتام جوائز “أفيرام” بمراكش

هبة بريس _ الرباط

أجري في مراكش الحدث النهائي لمسابقة المبادرات الناشئة لصندوق أفيرام ومجلة فوربس في مجالات الطاقة والبيئة والمجالات الريادية المختلفة.

ويعتبر نهائي المسابقة تتويجًا لعملية استمرت عدة أشهر، تم في إطارها اختيار أفضل خمسة رجال أعمال من بين 780 شركة ناشئة من جميع أنحاء الشرق الأوسط. وخضع رواد الأعمال لعملية إرشاد من قبل أفضل الخبراء الدوليين بغية تقديم مشاريع لتغيير الواقع نحو الأفضل.

وكانت الجائزة الأولى لشركة QD-SOL، والمقدرة بنصف مليون دولار. كما جاءت شركة Carbon Blue في المركز الثاني، حاصلة على جائزة قدرها مائة ألف دولار أمريكي، بينما احتلت شركة DeepEcho المركز الثالث، وفازت بجائزة قدرها خمسون ألف دولار.

أما شركة QD-SOL في مكافحة تغير المناخ من خلال تطوير تقنية إنتاج الهيدروجين الكمي الأخضر. وتستخدم التكنولوجيا الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من الماء دون الحاجة إلى الكهرباء، مما يجعلها حلاً مستدامًا للصناعة والبيئة.

واحتلت شركة Carbon Blue الإسرائيلية، التي تعمل على تطوير حل لإزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR)، المركز الثاني. ويتضمن هذا الحل نهجًا فريدًا لإزالة ثاني أكسيد الكربون من محيطات العالم بدلاً من الغلاف الجوي.

أما شركة DeepEcho المغربية توجت بالمركز الثالث في المسابقة، بفضل مشروعها الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة فنيي الموجات فوق الصوتية في التشخيص المتقدم بالفيديو للوقاية من العيوب الخلقية.

وشهدت النهائيات مشاركة Polymeron السعودية، التي تقوم بتطوير وإعادة تدوير مواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل، ويمكن استخدامها كسماد باستخدام النفايات العضوية من صناعة الدواجن والتمور.

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