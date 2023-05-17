“لارام” توقع اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة المغربية بكوت ديفوار

2023-05-17 / 23:29
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هبة بريس ـ متابعة

وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية، وغرفة التجارة والصناعة المغربية بكوت ديفوار اليوم الأربعاء، بأبيدجان اتفاقية للشراكة ، تهدف الى تعزيز انسيابية التنقلات المهنية بين البلدين.

و وقع الاتفاقية مديرة القطب التجاري لشركة الخطوط الملكية المغربية ، الهام كازيني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية بكوت ديفوار، سعد الحمزاوي، بحضور سفير المغرب بأبيدجان ، عبد المالك الكتاني.

وستصبح الخطوط الملكية المغربية بموجب الاتفاقية ، الناقل الرسمي لغرفة التجارة والصناعة المغربية بكوت ديفوار، التي ستستفيد من تسهيلات وشروط خاصة على رحلات الشركة الوطنية.

وأكد الموقعون على الاتفاقية أن هذه الأخيرة التي تعتبر تتويجا لسنوات من التعاون، من شأنها تعزيز انسيابية التنقلات المهنية بين المغرب وكوت ديفوار.

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