مانشستر سيتي يدك شباك مدريد برباعية و يتأهل لنهائي عصبة الأبطال

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق مانشستر سيتي الانجليزي من التأهل لنهائي عصبة الأبطال الأوروبية بعد أن تفوق على ريال مدريد في إياب نصف النهائي برباعية نظيفة.

و تمكنت كتبية غوارديولا من السيطرة طولا و عرضا على مباراة العودة بملعب الاتحاد أمام المرينغي، حيث انتصرت برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من بيرناردو سيلفا هدفين و ايدير ميليتاو هدف عكسي في مرمى فريقه ثم جوليان ألفاريز.

و سيواجه مانشستر سيتي في النهائي الذي ستحتضنه اسطنبول التركية خصمه انتر ميلان الإيطالي الذي تأهل على حساب جاره إس ميلان.

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