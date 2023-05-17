بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس الصحافة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد المهدي بنسعيد وزير الشباب و التواصل و الثقافة أن الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس الصحافة و يجب التحرك لإيجاد بدائل لسد هذا الفراغ.

بنسعيد و خلال مداخلة له بمجلس النواب أكد أنه يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته لسد هذا الفراغ القانوني المؤثر لمجلس الصحافة، خاصة في ظل معارضة البعض لمشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

و شدد وزير الشباب و التواصل و الثقافة على أن الحكومة السابقة منحت الاستقلالية للمجلس الوطني للصحافة لكنها لم تحدد طريقة تنظيمه الانتخابات و هو ماخلق مشكلا قانونيا كبيرا وجب تداركه.

و ختم بنسعيد مداخلته بأنه على من لا يروقه القانون الذي قدمته الحكومة أن يأتي ببديل معقول عوض الانتقاد دون تقديم بدائل خاصة للقيمة الكبيرة التي تشكلها هاته الهيئة الدستورية في تنظيم قطاع الصحافة.

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