تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-05-17 / 12:34
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 06 ملم

– مكناس : 03 ملم

– بني ملال : 02 ملم

– العيون والسمارة وميدلت : 01 ملم

– الرشيدية وفاس-السايس وتارودانت ومراكش وطانطان وبوعرفة وتزنيت وأكادير-المسيرة: أقل من ميليمتر

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‫13 تعليقات

  6. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

    1

  11. هاته الامطار لها اثر كبير على المردود الفلاحي والفرشة المائية والأبار والسدود..

    1

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