أخنوش يستقبل رئيس “كونراد أديناور” الألمانية و أحد كبار السياسيين في أوروبا

2023-05-16 / 22:13
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هبة بريس ـ الرباط

استقبل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط، نوربرت لامرت، رئيس مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية و الرئيس الأسبق للحزب المسيحي الديمقراطي، أحد كبار الفاعلين داخل حزب الشعب الأوروبي الذي تجمعه شراكة متميزة مع RNI.

و يأتي هذا اللقاء تماشيا مع الأدوار التي يلعبها الحزب في إطار الدبلوماسية الموازية، بما يخدم القضايا الكبرى للبلاد، كما يدخل في إطار تفعيل شراكات الحزب و تعزيزها مع مجموعة من الأحزاب الصديقة ممن تجمعهم معه اتفاقيات شراكة و تعاون.

و في بداية اللقاء، أشاد الطرفان بجودة العلاقات المتجذرة و المطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادل بين المغرب وألمانيا، يرعاها قائدا البلدين الملك محمد السادس و فرانك والتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية.

ونوه نوربرت لامرت، بالاستقرار الذي يعرفه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، مثمنا في السياق ذاته الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة سواءا فيما يتعلق بتكريس المسلسل الديمقراطي أو فيما يتعلق بجهود المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

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