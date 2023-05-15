محكمة تونسية تقضي غيابيا بالحكم على الغنوشي بالسجن لسنة

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وتتعلق القضية بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.

و كان الغنوشي أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، قد مثل في فبراير الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضده وتتهمه بوصف الشرطيين بـ”الطواغيت”، وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.

وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة، وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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