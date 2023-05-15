سايس يتفاعل مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس أفريقيا.. ويؤكد :”نحن معكم”

2023-05-15 / 22:08
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هبة بريس : رياضة

تفاعل الدولي المغربي رومان سايس، قائد المنتخب الوطني ومدافع بشكتاش التركي مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان المقامة حاليا بالجزائر.

ونشر سايس سطوري في حسابه الرسمي على منصة انستغرام وعلق عليه بالقول :”أكثر من مجرد خطوة.. نحن معكم”.

ومعلوم أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائي كأس أفريقيا للفتيان بعد فوزه في دور النصف على مالي بالضربات الترجيحية، علما أن الأشبال كانوا قد حسموا تأهلهم إلى مونديال الفتيان في وقت سابق.

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