المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يصل الجزائر العاصمة استعدادا للنهائي

2023-05-15 / 18:14
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هبة بريس ـ رياضة

حلت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، صباح يومه الاثنين 15 ماي 2023 بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، قادمة من مدينة قسنطينة، في رحلة جوية امتدت لحوالي ساعة.

ويبدأ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بداية من اليوم تحضيراته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب السنغالي لحساب نهائي كأس افريقيا والذي سيحتضنه ملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة العاشرة ليلا.

هذا و كان المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بقيادة سعيد شيبا قد سبق و ضمن تأهله لكأس العالم بعد فوزه على الجزائر البلد المنظم في ربع النهائي، فيما تأهل للنهائي بعد فوزه في النصف على أشبال مالي.

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