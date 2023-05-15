سعيد شيبا : الصغار قاتلوا مثل الكبار

2023-05-15 / 09:22
7
هبة بريس _ الرباط

قال سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، فئة أقل من 17 سنة في الندوة الصحفية التي أعقبت فوزالمنتخب المغربي على نظيره المالي بركلات الترجيح في مباراة جمعتهما، الأحد 14 ماي 2023، في دور نصف النهائي :” أنا فخور بهم. البلد أجمع فخور بهم” مؤكدا أنهم” أبدوا نضجا كبيرا، قلما يتحقق في هذه الفئة العمرية. هذا مكسب كبير”.

وذهب إلي أن المباراة ضد مالي كانت صعبة جدا، حيث كان يجب إيجاد الطريقة والتحلي بالصبر والتشبث بالتنظيم، لمجاراة المنتخب المالي، الذي يتوفر على إمكانات عالمية في فئة الفتيان.

وأكد على أنه تم قبل المباراة استحضار جميع السيناريوهات، بما فيها سيناريو ضربات الترجيح، مشددا على أنه كان يجب إيجاد كلمات تناسب هذه الفئة العمرية، كي يذهبوا إلي ركلات الترجيح متحررين من كل الضغوط، معتبرا أنهم كوفؤوا في ضربات الجزاء من أجل القتالية التي أبانوا عنها في المباراة.

وشدد على أن جزء من عمل الطاقم التقني، تقديم الحلول واستثمار الإمكانيات المتوفرة، معتبرا أنه عندما تكون الفوارق على المستوى المهاري والبدني كبيرة، يجب أن تكون الحلول جماعية، حيث تم الحرص في مواجهة مالي، على أن مكونات الفريق متقاربة وألا يكون اللاعبون معزولون عن بعضهم البعض، وتضييق المساحات على اللاعبين الماليين.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان

أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم…

2023-05-14 / 22:23
Photo of برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

2023-05-14 / 22:10
Photo of زياش يتلقى عروضا من الدوري التركي

زياش يتلقى عروضا من الدوري التركي

2023-05-14 / 17:31
Photo of مهمة إنقاذ”.. مدرب توتنهام وسان جرمان السابق يقود تشلسي

مهمة إنقاذ”.. مدرب توتنهام وسان جرمان السابق يقود تشلسي

2023-05-14 / 15:29
Photo of أبوخلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ضد نانت بسبب دعم المثليين

أبوخلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ضد نانت بسبب…

2023-05-14 / 13:17
Photo of “ريال مدريد” يتلقى خبرا سارا بشأن لاعبه كامافينغا

“ريال مدريد” يتلقى خبرا سارا بشأن لاعبه كامافينغا

2023-05-14 / 13:15
Photo of كان أقل من 17 سنة .. فتيان المغرب في تحد جديد

كان أقل من 17 سنة .. فتيان المغرب في…

2023-05-14 / 11:39
Photo of الريال يعبر خيتافي بالاحتياطيين

الريال يعبر خيتافي بالاحتياطيين

2023-05-14 / 10:09
Photo of حكيمي يسجل في خماسية باريس سان جيرمان

حكيمي يسجل في خماسية باريس سان جيرمان

2023-05-14 / 09:18
Photo of الوداد يكتفي بالتعادل أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الوداد يكتفي بالتعادل أمام صن داونز في ذهاب نصف…

2023-05-13 / 22:13

‫7 تعليقات

  7. ماشاء الله كانوا الأجمل في المبارة .والأجمل فيهم حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي طه بنغزيل ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق