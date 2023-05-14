BARCELONA, SPAIN - MAY 14: Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the LaLiga Santander match between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium on May 14, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

2023-05-14 / 22:10
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هبة بريس - القسم الرياضي

حقق فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخه بعد أن فاز في لقاء الديربي على مضيفه إسبانيول ضمن الجولة 34 بنتيجة “4-2”.

البارسا رفع رصيده إلى 85 نقطة بهذا الانتصار وضمن الفوز باللقب قبل 4 جولات من نهاية البطولة، وبقي إسبانيول بـ 31 نقطة في المركز التاسع عشر واقترب أكثر من الهبوط.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 11 من المواجهة عن طريق المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بعد تمريرة حاسمة من الجهة اليسرى لعبها الظهير الشاب أليخاندرو بالدي.

وفي الدقيقة 20 فإن بالدي تمكن من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من بيدري، ثم سجل ليفاندوفسكي ثالث الأهداف في الدقيقة 40 بعد كرة لعبها له البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 53 رفع فرانكي دي يونج كرة إلى جول كوندي المتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ليضعها المدافع الفرنسي برأسية في شباك أصحاب الأرض.

وجاء هدف التقليص لإسبانيول بطريقة رائعة عن طريق اللاعب خافيير بوادو عند الوصول إلى الدقيقة 73 من مجريات اللقاء، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 92.

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