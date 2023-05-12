السومة يقود العربي لاكتساح السد والتتويج بكأس أمير قطر

2023-05-12 / 23:30
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هبة بريس _ رياضة

توّج فريق العربي بلقب كأس أمير دولة قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة عقب فوزه في النهائي على السد بثلاثة أهداف نظيفة، على استاد أحمد بن علي.

وسجل كل من الدولي السوري عمر السومة (62 و90+8) وحامد إسماعيل (90) أهداف فريق العربي.

وكان العربي قد وصل إلى نهائي البطولة بعد أن اكتسح السيلية 7-1 في الدور قبل النهائي، فيما فاز السد بنتيجة 5-1 على الشحانية.

وتوج فريق العربي بلقب كأس أمير قطر للمرة التاسعة في تاريخه، وكان آخر لقب للفريق في موسم 1992-1993، أي من 30 عاما.

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