هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-12 / 14:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا المهاجم النرويجي حصول إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب عن موسم 2022/2023.

وتفوق مهاجم مانشستر سيتي على ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، بعد حصوله على 82% من إجمالي التصويت من اتحاد كتاب إنجلترا في كرة القدم.

وسجل هالاند 51 هدفًا في 47 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي.

ولعب هالاند دورا بارزا في تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن آرسنال مع تبقي أربع جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.

وانضم هالاند من بروسيا دورتموند لمانشستر سيتي في السوق الصيفي الماضي مقابل 60 مليون يورو بعقد حتى 2027.

وسجل هالاند 35 هدفا في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو هداف المسابقة، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا في 9 مباريات.

وهالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين أحرز هدفه 35 في شباك وست هام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

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