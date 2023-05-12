مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من السودان

2023-05-12 / 14:06
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هبة بريس - وكالات

قالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 200 ألف شخص فروا من السودان إلى دول الجوار منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي، من بينهم أطفال كثيرون يعانون من سوء التغذية وصلوا إلى تشاد في الأيام القليلة الماضية.

وقالت أولجا سارادو المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية إن نحو 60 ألفا وصلوا إلى تشاد عبر الصحراء، بما في ذلك 30 ألفا في الأيام القليلة المنصرمة. وأضافت أن قرابة 90 بالمئة ممن وصلوا مؤخرا من النساء والأطفال، وخمس عدد الأطفال الصغار يعاني من سوء التغذية.

وأردفت “تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين … إلى تقديم دعم مالي عاجل لتفادي كارثة إنسانية”.

وأضافت “كان الدعم من القطاع الخاص بطيئا بالمقارنة مع حالات الطوارئ الأخرى، على الرغم من مدى إلحاح الأزمة وخطورتها”، قائلة إن من المتوقع إطلاق مناشدة جديدة بعد دعوة المفوضية إلى جمع 445 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وفي الإفادة نفسها، قال متحدث من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن النيران التهمت مصنعا في العاصمة السودانية الخرطوم كان ينتج الغذاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأضاف المتحدث جيمس إلدر “هذا العرض هو الأكثر قتامة ووضوحا حتى الآن حول كيف يهدد هذا الصراع حياة الأطفال بطرق متعددة”. وقال إلدر إنه لا يعلم إذا كان المصنع قد أُحرق عمدا.

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