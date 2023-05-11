شفشاون ..ثلاثيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-11 / 22:05
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد إقليم شفشاون، صباح اليوم الخميس، حالة انتحار راح ضيحتها شاب لازال في عقده الثالث بجماعة أوزكان بضواحي منطقة الجبهة،

وبحسب مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك جثة هامدة معلقا بحبل مربوط بجذع شجرة ، حيث كان يُعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية قد تكون سببا في اقدامه على الانتحار .

وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، حيث جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

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