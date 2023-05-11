تكللت بالنجاح.. وهبي يجري عملية جراحية على مستوى الرأس

هبة بريس - الرباط

أجرى وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس، عملية جراحية على مستوى الرأس بأحد المصحات بالرباط.

وحسب مانقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد تكللت هذه العملية بالنجاح.

وبهذه المناسبة، توجه وهبي بالشكر الجزيل للطاقم الطبي ولقيادة الحزب وقواعده، وكل المتعاطفين والمتضامنين معه في هذه الوعكة الصحية، معلنا أنه سيخضع لفترة نقاهة بأمر من الأطباء في انتظار أن يعود لممارسة جميع مهامه والتزاماته ومسؤولياته بنفس العزيمة والإصرار، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين ويكون في خدمة تقدم وازدهار بلادنا تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

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