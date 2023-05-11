تكللت بالنجاح.. وهبي يجري عملية جراحية على مستوى الرأس
هبة بريس - الرباط
أجرى وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس، عملية جراحية على مستوى الرأس بأحد المصحات بالرباط.
وحسب مانقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد تكللت هذه العملية بالنجاح.
وبهذه المناسبة، توجه وهبي بالشكر الجزيل للطاقم الطبي ولقيادة الحزب وقواعده، وكل المتعاطفين والمتضامنين معه في هذه الوعكة الصحية، معلنا أنه سيخضع لفترة نقاهة بأمر من الأطباء في انتظار أن يعود لممارسة جميع مهامه والتزاماته ومسؤولياته بنفس العزيمة والإصرار، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين ويكون في خدمة تقدم وازدهار بلادنا تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
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19 تعليقات
{ وَإِذۡ یَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لِیُثۡبِتُوكَ أَوۡ یَقۡتُلُوكَ أَوۡ یُخۡرِجُوكَۚ وَیَمۡكُرُونَ وَیَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَیۡرُ ٱلۡمَـٰكِرِینَ }
[Sourate AL-ANFÃL: 30]
ندعوا الله ان يعذبهم في الارض قبل الآخرة
الله يشافيه من المرض اللي فيه………………
نتمنى من الله عز وجل أن يشفيكم والحمدلله على سلامتكم
الله يشفيك ويعافيك يارب العالمين او يشفي جميع المسلمين والمسلمات وكل من هم علا فراش المرض
بالشفاء العاجل لي وزير العدل الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي
مهما كانت الظروف وفي كلتا الحالتين ظروفه هل هي فعلا تبشر بالخير ام لا .نقوله له جميعا. اللهم اشفيه شفاءا عاجلا..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما..
الله يجعلها مغفرة الدنوب والحدوالله في سلامتكم ونجاح هده العملية
نسأل الله العلي القدير أن يشمله بألطافه الربانية. فكل ما فعله يبقى الشعب المغربي ارقى شعب في العالم..
كل عبد من عباد الله في هده الضروف الصحية يتمنا دعوات الناس معهو لله الواحد الاحد اللهم اشفيه واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يارب العالمين
يبقى الشعب المغربي ذو أخلاق وقيم عالية . يسأل الله الدعاء لوزير العدل..
إن الله يمهل ولا يهمل . عليه أن يستقيل من مرضه هذا وانه واجه الموت لولا الألطاف الإلهية..
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.سبحان الله كان قويا بين عشية وضحاها اصبح ضعيفا ..
هذا جزاء من يتطاول على دين الله عز وجل . وعلى المواطنين الضعفاء ..
لا اتق في هذا الخبر
لا شماتة. لكن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. سبحان الله العظيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله على أمانة المسؤولية ..
الله عز وجل استجاب لدعوة المظلومين الله يمهل ولا يهمل. لأنه تعدى حدوده كثيرا ..
أين كندا التي يمدح بها وابنه الذي درس فيها .عليه أن يعلم أن دعوات المظلومين مستجابة عند الله..