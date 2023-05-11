أمسية فنية بالرباط تحتفي بجمهورية الرأس الأخضر

هبة بريس

نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مساء أمس الأربعاء، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أمسية ثقافية بحضور الوزير الأول بجمهورية الرأس الأخضر والوفد المرافق له المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر.

هذه الأمسية، والتي حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، شهدت تقديم عروض موسيقية، عبارة عن مزيج بين موسيقى گناوة من إبداع الفنان عبد المجيد بقاس والفنان الكاب فيردي تيتو باريس، وهو العرض الذي لقي تجاوب كبير من لدن الحاضرين لاسيما جالية هذا البلد الشقيق المقيمة بالمغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة، عبر السيد بنسعيد عن سعادته لمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بجمهورية الرأس الأخضر بقيادة قائدي البلدين، مؤكدا على أن الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، وحجم التعاون يعكس مدى هذه العلاقات.

كما عبر السيد بنسعيد أن المغرب بقيادة جلالة الملك ان يدخر أي جهد في تطوير التعاون الثنائي القائم في المجال الثقافي، مضيفا بأن الثقافة تقرب الشعوب وهذا ما نحتاجه في الوقت الراهن.

وكان السيد بنسعيد مرفوقا بالوزير الأول الكاب فيردي قاد قاموا بزيارة للمعرض الفني للفنان الكاب فيردي تيتو سوسا.

يشار إلى أن هذا الحفل حضره كذلك الوفد المرافق للوزير الأول بجمهورية الرأس الأخضر وفي مقدمتهم وزير الخارجية روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس.

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