وجدة .. المجلس يصادق على تفويت معظم الشوارع والساحات والأسواق للخواص

2023-05-10 / 17:04
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هبة بريس - وجدة

صادق مجلس مدينة وجدة خلال دورة ماي الحالية نقطتين من جدول أعمالها، تتعلق بدفتر التحملات الخاص بالترخيص بالإحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات و الدراجات بالنفوذ الترابي لجماعة وجدة.

وحسب وثيقة يتوفر موقع “هبة بريس” بنسخة منها، فدفتر التحملات للشركات الخاصة المهتمة بالمرفق، فتتعلق بعدد كبير من الشوارع والساحات العمومية و الأزقة والأسواق والواجهات، منها 44 موقفا للسيارات واقتراح إضافة 27 موقفا آخر من طرف لجنة المرافق التابعة للجماعة، و 10 موقفا للدراجات، التي أصبحت ممنوعة على السيارات و الدراجات إلا بمقابل محددة بدرهمين ونصف درهم.

و انتقد شكيب سبايبي مستشار حزب الإشتراكي الموحد المعارض بالمجلس، بشدة ما وصفه بـتفويت شوارع وجدة إلى الشركات من اجل استغلال وقوف السيارات و الدراجات، دون تخصيص اماكن مجانية للركن في بعض الشوارع.

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