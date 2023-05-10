الوزير الأول بجمهورية الرأس الأخضر يؤكد على دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي

2023-05-10 / 14:50
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هبة بريس

جدد الوزير الأول بجمهورية الرأس الأخضر، خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، اليوم الأربعاء بالرباط، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وشدد كوريا إي سيلفا، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، ولمخطط الحكم الذاتي المغربي، مذكرا، في هذا الصدد، بافتتاح جمهورية الرأس الأخضر لقنصلية عامة لها بالداخلة في غشت 2022.

وأضاف “أن الأمر يتعلق بإشارات قوية لالتزامنا بتطوير أواصر الصداقة وعلاقات رابح-رابح مع المملكة، بخصوص أوجه التعاون وجلب الاستثمارات والسياحة”.

ولدى حديثه عن “مرحلة جديدة” من العلاقات بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر، أبرز كوريا إي سيلفا رغبة بلاده في تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع المملكة.

يذكر أن المغرب وجمهورية الرأس الأخضر، عقدا أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الكبرى التي يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية لكلا البلدين.

وبهذه المناسبة، جرى التوقيع على تسع اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من الميادين.

كما أن البلدين عقدا الدورة الثانية للجنة المشتركة في مجال الصيد البحري.

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